De politie heeft maandagochtend gericht op een man geschoten in Nijmegen. De man was gewapend en volgde de aanwijzingen van de politie niet op. Het incident gebeurde in een pand aan de Tarweweg.

De man raakte gewond, er wordt eerste hulp verleend. De situatie is onder controle, meldt de politie op Twitter. Meer informatie is nog niet bekend.