Eerste graanschip uit Oekraïne bereikt bestemming

Het schip Polarnet vertrok vrijdag met 12.000 ton uit de haven van Chornomorsk. Volgens het Turkse ministerie van Defensie hebben tot nu toe tien schepen de Oekraïense havens verlaten. Het eerste schip dat het land verliet, de Razoni, zou zondag in Libanon arriveren, maar is vertraagd.

Oekraïne exporteerde voor de Russische invasie via zijn havens tot 6 miljoen ton graan per maand. Door de oorlog kwam de export via de Zwarte Zee tot stilstand, waarop wereldwijd grote zorgen ontstonden over voedseltekorten. Oekraïne is een belangrijke exporteur van onder meer graan, maïs en zonnebloemolie. In juli sloten Oekraïne en Rusland met hulp van Turkije en de Verenigde Naties een akkoord over de hervatting van de export via zee.