Politie start proef met videovoertuig in Dordrecht

De politie Eenheid Rotterdam kan vanaf deze maand in de gemeente Dordrecht bij incidenten een zogeheten videovoertuig inzetten. Het gaat om een proef die een jaar lang zal duren. Het videovoertuig heeft onder meer een draaibare camera op een mast en een warmtebeeldsensor. ‘Hoewel er meerdere camera’s zijn, denk aan de camera’s van de gemeente, mist de politie soms de mogelijkheid om op een snelle manier videobeelden te kunnen maken’, zegt de politie hier maandag over.

Agenten komen tijdens incidenten ‘veelvuldig’ in situaties terecht die moeilijk te overzien zijn, zoals dreigende escalatie bij grote evenementen, aldus de politie. Het videovoertuig kan dan een grote bijdrage leveren aan het politiewerk. ‘De camera kan bediend worden door de collega in het voertuig zelf, maar als de situatie daarom vraagt, ook door een medewerker in de meldkamer. Daar kan dan op afstand worden meegekeken en ingeschat of extra politie-inzet nodig is, of juist minder.’

Naast de camera op de mast en de warmtebeeldsensor zijn er ook nog vier camera’s op het dak die een beeld van 360 graden geven. De politie meldt dat er vijftien medewerkers getraind zijn om met het voertuig te werken. ‘Zij weten hoe ze de beelden wel en niet mogen gebruiken. De toegangsregels en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie zelf verzamelt.’

De gemaakte beelden worden 28 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd volgens de politie. Deze bewaartermijn kan worden verlengd als de beelden nodig zijn voor bijvoorbeeld een onderzoek.