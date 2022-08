Vertrek uit Rusland kost Siemens Energy veel geld

Siemens sloot het tweede kwartaal af met een operationeel verlies van 429 miljoen euro. Het tekort viel hoger uit dan door kenners geraamd. Het vertrek uit Rusland, in verband met de oorlog in Oekraïne, zadelt Siemens dit jaar naar verwachting op met een kostenpost van zeker 200 miljoen euro.

Siemens is onder andere de maker van de turbine voor de Nord Stream 1 gaspijpleiding die tussen Rusland en Duitsland loopt. Deze was voor onderhoud in Canada, maar is ondertussen weer in Duitsland. De sancties tegen Rusland bemoeilijken de teruglevering aan Rusland. Daarmee is het ook nog altijd de vraag of de leveringen van Russische gas aan Duitsland weer op niveau komen.

Windmolens

Het aantal orders bij Siemens nam ondertussen met 60 procent toe tot 9,8 miljard euro. Siemens merkt vooral een sterke vraag naar turbines voor in windmolens als onderdeel van de energietransitie. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika verdubbelde de verkoop ervan.

De Spaanse dochter Siemens Gamesa waarschuwde onlangs nog voor stijgende grondstofkosten. Het Duitse bedrijf maakte eerder bekend de volledige controle over het onderdeel te nemen. Daarvoor betaalt Siemens 4,3 miljard euro.