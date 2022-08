Bestand Gazastrook wordt vooralsnog nageleefd

Een door Egypte tot stand gebracht staakt-het-vuren in het Gaza-conflict wordt vooralsnog nageleefd. Het Israëlische leger bevestigde maandagochtend dat er sinds het bestand zondagavond geen raketten meer vanuit de Palestijnse Gazastrook richting Israël zijn afgevuurd. Het Israëlische leger heeft ook geen nieuwe doelen in de kuststrook aangevallen.

Na drie dagen vechten ging de wapenstilstand om 23.30 uur lokale tijd in. Het Israëlische leger had een militaire operatie gelanceerd met luchtaanvallen op de Islamitische Jihad in de Gazastrook. Volgens Israëlische informatie plande de extremistische groepering vóór de militaire operatie een aanval met antitankraketten in het grensgebied met de Gazastrook. De confrontatie brak uit na de arrestatie van een extremisten-leider een week geleden op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens het leger vuurden militante Palestijnen als reactie sinds vrijdag meer dan duizend raketten af richting Israëlische steden, tweehonderd raakten de Gazastrook zelf. In de Gazastrook vielen sinds vrijdag 44 doden en 360 gewonden, zo maakte het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bekend. Onder de doden waren vijftien kinderen en vier vrouwen. De Palestijnen gaven Israël de schuld. Het Israëlische leger benadrukte daarentegen dat jihad-raketten burgerlevens hadden geëist in de Gazastrook.