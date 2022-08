SoftBank verliest veel geld op investeringen door neergang beurs

De Japanse telecomprovider en techinvesteerder SoftBank heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een recordverlies geleden van 3,2 biljoen yen, omgerekend een kleine 23 miljard euro. Dat verlies was te wijten aan de neergang van de beurzen in de afgelopen maanden door onder meer angst voor recessie en renteverhogingen. Ook de bedrijven waar SoftBank geld in heeft gestoken, werden minder waard.