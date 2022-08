Aandacht voor PostNL op Damrak na waarschuwing

Ook houden beleggers de ontwikkelingen rond Taiwan in de gaten. Het Chinese leger heeft gezegd dat het maandag de militaire oefeningen rond het eiland voortzet. Beijing begon vorige week met een grote militaire oefening nadat de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi de eilandstaat had bezocht en haar steun had betuigd voor een onafhankelijk Taiwan. China ziet Taiwan echter als een afvallige provincie.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen na de verliesbeurt op vrijdag. De aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus. De beurs in Shanghai won 0,1 procent mede dankzij een sterker dan verwachte Chinese exportgroei in juli. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

Just Eat Takeaway

Op het Damrak zal het aandeel Just Eat Takeaway mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley haalden het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl van hun kooplijst.

ING noteert maandag ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel zal mogelijk onder druk staan door een adviesverlaging van Berenberg.

Siemens Energy

In Frankfurt staat Siemens Energy in de belangstelling. Het Duitse energiebedrijf leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht door de problemen bij de Spaanse producent van windturbines Siemens Gamesa en het staken van de activiteiten in Rusland.

De Europese beurzen verloren vrijdag terrein. De AEX eindigde 1,2 procent lager op 722,74 punten. Wall Street sloot gemengd. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 32.803,47 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en de techbeurs Nasdaq zakte 0,5 procent.

De euro was 1,0183 dollar waard, tegen 1,0164 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 89,60 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 95,69 dollar per vat.