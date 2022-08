PostNL waarschuwt voor hogere tarieven vanwege hoge inflatie

Topvrouw Herna Verhagen zegt in een verklaring dat PostNL momenteel extra maatregelen neemt om de kosten te beheersen. Maar het is volgens haar ook duidelijk dat de hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door efficiënter te werken.

‘De komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn’, geeft Verhagen aan. Details over hoeveel de tarieven voor bijvoorbeeld het verzenden van pakketten zullen toenemen, noemt ze niet.

Pakketvolumes

Verhagen wijst erop dat de inflatie ook de consumentenbestedingen onder druk zet. Dat is volgens haar zichtbaar in de ontwikkeling van de pakketvolumes en zou leiden tot onvoorspelbaarheid. Het marktaandeel van PostNL zou wel stabiel blijven, maar de onderneming schroeft de verwachtingen voor de bedrijfswinst in heel dit jaar wat terug.

Afgelopen kwartaal zakten de totale opbrengsten van het bedrijf met 11 procent op jaarbasis tot 746 miljoen euro. De winst liep terug tot 5 miljoen euro, van 56 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.