China: militaire oefeningen rond Taiwan gaan maandag door

Het Chinese leger heeft gezegd dat het maandag de militaire oefeningen rond Taiwan voortzet. Het leger oefent maandag met onderzeebootbestrijding en aanvallen op zee.

China is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan nadat de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi de eilandstaat had bezocht. Tijdens de oefening zijn simulatie-aanvallen uitgevoerd op Taiwan en op Japanse en Amerikaanse marineschepen die in de buurt van Taiwan liggen.