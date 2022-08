Islamitische Jihad bevestigt wapenstilstand Gaza met Israël

Na bemiddeling door Egypte zijn Israël en Gaza overeengekomen de wapens tijdelijk neer te leggen, bevestigt de Palestijnse Islamitische Jihad in een verklaring. Gaza wordt geregeerd door Hamas, maar de militante groep Islamistische Jihad heeft er ook een grote aanwezigheid.

Eerder zondag meldden Egyptische bemiddelaars al dat ze Israël bereid hadden gevonden zondagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) de wapens te laten rusten in de Gazastrook. Een antwoord van de Palestijnse kant in de Gazastrook bleef echter maar uit.

Israël bombardeert sinds vrijdag de dichtbevolkte afgegrendelde strook land waar meer dan twee miljoen Palestijnen vast zitten. Er wonen meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer in de regio, waar het sinds de recente aanhouding door Israël van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad onrustig is. Vanuit de strook beschieten Palestijnse militanten op hun beurt Israëlisch grondgebied met raketten.

Details over het akkoord zijn nog niet bekend, maar volgens Islamitische Jihad bevat het de toezegging van Egypte om zich in te zetten voor de vrijlating van de twee onlangs gevangen genomen leden van de groep, Bassem al-Saadi en Khalil Awawdeh, die beiden vastzitten in Israël.

Egypte bemiddelt vaker wanneer de spanningen tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook oplaaien. Het land is ook medeplichtig aan de totale isolatie van de bevolking van de strook door over het algemeen de grens van ruim 10 kilometer tussen Egypte en de strook dicht te houden.