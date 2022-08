Doden bij nieuwe Israëlische aanvallen op Gaza

Onderhandelingen tussen de Israëli’s en Palestijnen over een wapenstilstand die vrijdagavond nog in zou moeten gaan, zijn nog gaande. Egypte treedt bij die onderhandelingen op als bemiddelaar.

De Israëlische luchtaanvallen volgen op onrust in de regio na de aanhouding van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad, dat een grote aanwezigheid heeft in Gaza. Het tweetal werd onlangs opgepakt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Palestijnse militie-eenheden beantwoorden de aanvallen met honderden raketaanvallen op steden in Israël. Die worden volgens het Israëlische leger bijna allemaal onderschept met de zogenoemde ‘IJzeren drone’. Er zijn tot nu toe geen doden of gewonden gemeld aan Israëlische zijde.