Moskou en Kiev beschuldigen elkaar weer over kerncentrale

Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan een kerncentrale aan de zuidelijke oever van de rivier de Dnjepr, 50 kilometer van de stad Zaporizje, onder vuur te nemen. De kerncentrale die de grootste van Europa is, viel zonder veel moeite aan het begin van de oorlog in handen van de Russen, nadat Oekraïense eenheden zich hadden teruggetrokken. De centrale bleef functioneren met het Oekraïense personeel. Oekraïense milities bleven actief in het gebied.