Pride afgesloten met eindfeest op volle Dam

De Dam is zondagmiddag volgestroomd met feestgangers voor het eindfeest van negen dagen Pride in Amsterdam. Tijdens de ‘closing party’ worden onder meer de prijzen voor de botenparade uitgedeeld, zijn er optredens en spreekt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het publiek toe.

Op de Dam is het ‘gezellig druk’ en zit de sfeer er goed in, aldus Pride-woordvoerder Martijn Albers. Hij blikt terug op een Pride waarbij ‘we elkaar weer mochten ontmoeten, onze verschillen vieren en overeenkomsten zien’. Het eindfeest duurt tot 22.00 uur.

De Prideweek begon ruim een week geleden met de Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten van lhbti’ers wereldwijd. Onder anderen Splinter Chabot en makers van de queerserie ANNE+ liepen mee. Met ruim driehonderd activiteiten tijdens het festival - volgens de organisatie meer dan ooit - was Pride na twee coronajaren weer als vanouds.

Het hoogtepunt van Pride was de Canal Parade. Tijdens de 25e editie van de botenparade voeren er zaterdag tachtig boten door de Amsterdamse grachten en stonden duizenden mensen feestelijk uitgedost langs de kant. Het thema van de Canal Parade was ‘My Gender, My Pride’. Met dat thema vroeg de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.