Zo’n 66 ton afval opgeruimd in centrum Amsterdam na Canal Parade

Schoonmakers hebben in het centrum van Amsterdam zo’n 66 ton aan afval opgeruimd na de Canal Parade, laat een woordvoerster van de gemeente zondag weten. Het gaat om afval uit prullenbakken, uit speciaal geplaatste containers en om zwerfafval. ‘Dat is behoorlijk veel’, aldus de woordvoerster.

Een extra schoonmaakploeg heeft de hele nacht doorgewerkt. Om 06.00 uur begon de dagploeg weer. Op zondag is het laatste feest ter ere van Pride in de Nederlandse hoofdstad. Het thema was dit jaar ‘My Gender, My Pride’. Voor het feest heeft de gemeente elke dag extra ingezet op de schoonmaak.

Om met de Canal Parade zoveel mogelijk afval in de grachten te voorkomen, geeft de gemeente alle booteigenaren afvalzakken met een Pride-logo en asbakken mee. Toch werd er ook veel afval in de grachten gevonden, vertelt een woordvoerder van Waternet. ‘Daar zijn we de rest van de week nog wel mee bezig.’

Veel afval is al uit het water gehaald, maar het kan zijn dat er nog afval op de kant ligt of tussen woonboten in. Dat afval komen de schoonmakers dan op een later moment nog eens tegen, aldus de Waternet-woordvoerder. ‘Het is veel. Dat gebeurt vaker op zulke dagen, ook met Koningsdag bijvoorbeeld.’ Als het afval niet uit de grachten wordt gevist, kan het uiteindelijk doorstromen naar de Noordzee, ‘met allerlei gevolgen voor milieu, planten en dieren’.

In het Westerdok ligt sinds 2019 overigens een zogenoemde Bubble Barrier. De luchtbellen die uit een buis op de bodem komen, verzamelen plastic, ook de kleinere deeltjes. ‘Ook deze opvangbakken zaten redelijk vol’, zegt de woordvoerder.