Reparatie aan sluis Grave om wachttijd voor schepen te verkorten

Rijkswaterstaat gaat zondagmiddag een kapotte deurcilinder in het sluizencomplex in de Maas bij Grave repareren. De dienst hoopt dat de reparatie ervoor zorgt dat de binnenvaart minder lang hoeft te wachten om door de sluizen te kunnen varen. De wachttijd bij Grave liep de laatste weken op tot rond de tien uur.

De deurcilinder is een onderdeel van de schuiven die op en neer gaan om de waterhoogte in de sluis te regelen. De cilinder was al een poosje kapot, maar de sluizen op de grens van Brabant en Gelderland werkten afdoende op 75 procent van de capaciteit. Het is nu echter veel drukker geworden bij Grave, doordat de grote sluizen in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen dicht zijn, onder meer vanwege de lage waterstanden. Alle schepen van Maas naar Waal en omgekeerd moeten nu tientallen kilometers omvaren via de sluizen bij Grave.

Het monumentale sluizencomplex bij Grave wordt gesloten tijdens de reparatie, die volgens Rijkswaterstaat van 16.00 tot 22.00 uur gaat duren. Voor dit moment is gekozen omdat er op zondag minder beroepsvaart is. Recreatieschippers leggen meestal aan het eind van de dag aan in een haven. Het werk moet verplicht bij daglicht worden gedaan uit het oogpunt van veiligheid. Als de deurcilinder is vervangen, werken de sluizen weer voor 100 procent, aldus Rijkswaterstaat.