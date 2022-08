Hakenkruisvlag opgehangen aan een viaduct bij Stroe

Aan een viaduct bij Stroe is in de nacht van zaterdag op zondag een hakenkruisvlag opgehangen. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie Oost-Nederland na berichtgeving van De Gelderlander. De politie heeft er nog niemand voor aangehouden, meldt de woordvoerster.

Het ophangen van een hakenkruisvlag is strafbaar. ‘Onze collega’s zijn hier zeer alert op’, zegt ze. ‘Onze collega’s zijn nog niet eerder een vlag tegengekomen.’ Of het incident te maken heeft met de boerenprotesten is onduidelijk.

De Gelderlander meldt dat in dezelfde nacht bij Stroe autobanden in brand zijn gestoken. Ook zijn zaterdagavond bij de A15 in een zuidelijker deel van Gelderland meerdere hooirollen in brand gezet. Deze branden waren dicht bij Ochten en Dodewaard.