Vier schepen vol graan vertrokken uit Oekraïne

De schepen kwamen zaterdag aan en kunnen de goederen vervoeren vanwege de graandeal die eerder werd gesloten door Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties. Sinds afgelopen maandag hebben daardoor vier grote bulkschepen beladen met graan Oekraïense havens kunnen verlaten op weg naar de Bosporus en de wereldmarkten, waar voedselschaarste tot prijsstijgingen en in armere landen meteen tot honger lijdt.

Minister van Infrastructuur Aleksandr Koebrakov zei dat het de bedoeling is dat over twee weken minstens drie tot vijf schepen per dag de Oekraïense havens aandoen. Op den duur zou per maand 3 miljoen ton graan geëxporteerd moeten worden vanuit de havens aan de Zwarte Zee. Ongeveer 20 miljoen ton graan van de oogst van vorig jaar is nog in het land.

Alle schepen moeten volgens de afspraken door een gezamenlijk team van de vier deelnemers aan het akkoord (Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN) worden geïnspecteerd. Er mogen geen zaken aan boord zijn waarover geen akkoord is. Dat geldt voor vrachtschepen uit Oekraïne en voor schepen richting Oekraïne. De inspectie vindt plaats aan de noordelijke ingang van de zeestraat Bosporus. In Istanbul is het coördinatiecentrum gevestigd voor de uitvoering van de akkoorden.