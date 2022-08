Enorme investering VS in klimaat weer stap dichterbij

Een enorme investering in de Amerikaanse economie om onder meer klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van de inflatie te verminderen is weer een stap dichterbij. Alle vijftig Democratische senatoren hebben een wetsvoorstel hiervoor zaterdag (lokale tijd) goedgekeurd. Dit houdt in dat de Senaat nu kan gaan debatteren over de investeringen van enkele honderden miljarden dollars.