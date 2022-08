Vijfhonderd kramen op eerste Deventer Boekenmarkt na corona

Ruim vijfhonderd kramen met tweedehands en antiquarische boeken zijn zondag te vinden op de 32e Deventer Boekenmarkt. De bekende boekenmarkt is met vijfhonderd kramen aanzienlijk kleiner dan andere jaren, maar dat komt volgens de organisatie door de ‘nawerking van de coronapandemie.’ De boekenmarkt is voor het laatst in 2019 georganiseerd. Toen waren er ruim 850 kramen.