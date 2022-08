Trump tijdens conferentie populairste keuze voor presidentschap

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is op dit moment de populairste keuze om namens de Republikeinen een gooi te doen naar het presidentschap tijdens de verkiezingen in 2024, blijkt uit een peiling op de slotdag van een conferentie van vooraanstaande Amerikaanse conservatieven, de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), in Dallas.

99 procent van de ongeveer duizend aanwezigen staat volgens de peiling achter Trump. De voormalige president is de eerste keuze van 69 procent van de aanwezigen. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, volgt met 24 procent van de stemmen. In een scenario waarin Trump zich niet verkiesbaar zou stellen, is DeSantis wel de overduidelijke keuze met 65 procent van de stemmen. In dat geval zou Trumps zoon Donald Trump Jr. de tweede keuze van de stemmers zijn.

Hoewel de peiling onofficieel is, geeft deze een indicatie van het huidige sentiment onder Republikeinse en conservatieve stemmers. Trump heeft nog niet officieel bekendgemaakt of hij zich tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 weer verkiesbaar stelt, maar heeft hier wel met regelmaat naar gehint. De Republikein heeft gezegd dat hij al een besluit heeft genomen, maar dat hij nog niet weet of hij voor of na de tussentijdse verkiezingen in november met een aankondiging komt. Tijdens die tussentijdse stembusgang worden alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 34 van de 100 zetels in de Senaat van de Verenigde Staten betwist.