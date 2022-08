President Ivoorkust verleent voorganger Gbagbo gratie

De president van Ivoorkust, Alassane Ouattara, heeft zaterdag aangekondigd gratie te verlenen aan zijn voorganger en oude rivaal, ex-president Laurent Gbagbo. Het besluit werd genomen nadat Ouattara, Gbagbo en Henri Konan Bédié, die tussen 1993 en 1999 president van Ivoorkust was, vorige maand een zeldzame ontmoeting hadden. Ouattara zou zich willen verzoenen met zijn voorgangers in de aanloop naar de verkiezingen in 2025.

‘Om de sociale cohesie te verbeteren, heb ik een presidentieel decreet ondertekend waarmee ik Laurent Gbagbo gratie verleen’, zei de president zaterdag in een televisietoespraak.

Gbagbo keerde in juni vorig jaar terug naar zijn thuisland na een jarenlang verblijf in het buitenland. Het Internationaal Strafhof in Den Haag had hem een paar maanden eerder in hoger beroep vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid, maar in Ivoorkust hing hem nog een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd voor zijn rol in de crisis in het land na de verkiezingen in 2010.

Gbagbo was van 2000 tot zijn arrestatie in 2011 president van Ivoorkust. Hij weigerde na de verkiezingen in 2010 zijn nederlaag tegen Ouattara te erkennen, wat leidde tot een conflict met meer dan 3000 doden en zijn proces voor het strafhof in Nederland. In april 2011 gaf hij zich over.