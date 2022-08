Politie waarschuwt voor drukte in Amsterdam vanwege Canal Parade

De politie waarschuwt voor plaatselijke drukte in het centrum van Amsterdam vanwege de Canal Parade. Vanwege de drukte is de Magere Brug afgesloten en verder worden mensen opgeroepen De 9 straatjes te mijden. Ook bij het Homomonument en op de Vijzelgracht en in de Vijzelstraat is het erg druk.

De gemeente ziet ook dat het drukker begint te worden in de stad, maar kan nog geen indicatie geven van het aantal mensen dat in de hoofdstad is, aldus een woordvoerster.

De eerste boten van de Canal Parade zijn rond het middaguur vanaf het Oosterdok vertrokken. In totaal varen er tachtig boten mee in de parade en staan er duizenden mensen langs de grachten. Naar verwachting komt de laatste boot rond 18.00 aan bij het eindpunt in het Westerdok.