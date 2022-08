NS zet langere treinen in voor Canal Parade Amsterdam

De Nederlandse Spoorwegen zetten voor de Canal Parade langere treinen in naar Amsterdam. De NS verwacht veel meer reizigers dan op reguliere zaterdagen en heeft daarom de treinen van en naar Amsterdam CS verlengd, zegt een woordvoerster. De maatregel geldt voor zowel de heen- als de terugreis.

Op het dak van station Amsterdam Centraal hangt een grote pridevlag en die is ook te zien in de stationshal. De digitale borden met de vertrektijden van de treinen in de hal en in de tunnels zijn eveneens voorzien van de regenboogkleuren.