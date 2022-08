Excuses maker Snickers in China na ‘foute naam’ Taiwan

Mars Wrigley, het bedrijf achter onder meer Snickers-repen, heeft in China excuses aangeboden omdat Taiwan in een reclame van Snickers een land werd genoemd. China ziet de eilandstaat die de facto al sinds 1949 onafhankelijk is als een afvallige provincie en eist van bedrijven dat ze Taiwan als onderdeel van China benoemen.

Snickers had Taiwan een land genoemd tijdens een evenement met de Zuid-Koreaans boyband BTS. Dat werd buiten China gehouden, maar er waren ook video’s van en die kregen direct veel aandacht in China. Mars Wrigley ging daarop op Sina Weibo, een Twitter-achtige dienst, door de knieën. In een bericht daar maakte het Amerikaanse bedrijf niet alleen excuses, maar stelde het ook zijn Aziatische afdeling gevraagd te hebben om teksten op websites aan te passen.

Na de eerste mea culpa kwam Mars Wrigley nog met een tweede bericht. Daarin zei het bedrijf ‘China’s soevereiniteit en territoriale integriteit’ te respecteren en zich strikt aan alle Chinese wetten te houden. ‘Er is maar één China in deze wereld en Taiwan is een onvervreemdbaar onderdeel van China’s grondgebied’, voegde de Amerikaanse onderneming daaraan toe.

Nationalisme

De laatste jaren is het nationalisme in China toegenomen en moeten bedrijven zich vaker verontschuldigen voor wat in het Aziatische land als beledigingen worden gezien. In 2019 moest het Franse luxemerk Dior bijvoorbeeld excuses maken omdat het een kaart van China waar Taiwan niet opstond in een presentatie gebruikte.

Een jaar eerder moest de website van hotelketen Marriott in China een week offline blijven nadat in een enquête Taiwan, Tibet en Hongkong als aparte landen werden genoemd. Ook veel andere bedrijven hebben gekozen om China niet kwaad te maken en duiden Taiwan bijvoorbeeld aan als Taiwan, China zoals bijvoorbeeld KLM doet, of Chinese Taipei. Onder die naam doet het land ook mee aan de Olympische Spelen vanwege Chinese druk.