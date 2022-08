Hoofd Amnesty in Oekraïne stapt op na beschuldigen Oekraïne

Het hoofd van mensenrechtenorganisatie Amnesty in Oekraïne stapt op, nadat eerder deze week een rapport werd gepubliceerd waarin staat dat het Oekraïense leger burgers in gevaar brengt in de oorlog met Rusland. Oksana Pokaltsjoek zegt dat ze het niet eens is met wat Amnesty schreef.

‘Zoals het nu is opgeschreven, lijkt het op steun voor de Russische propaganda. In een poging om burgers te beschermen, is dit rapport Russische propaganda geworden’, aldus Pokaltsjoek op Twitter. ‘Het doet me pijn dit toe te geven, maar we waren het oneens met de leiding van Amnesty International, daarom heb ik besloten de organisatie te verlaten.’

Volgens Pokaltsjoek heeft de Oekraïense afdeling van de mensenrechtenorganisatie meerdere malen laten weten dat de positie van de Oekraïense defensie in ogenschouw moet worden genomen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, volgens het voormalig hoofd van de Oekraïense tak.

Woonwijken

Amnesty International schreef donderdag dat het Oekraïense leger burgers in gevaar brengt door het Russische leger te beschieten vanuit woonwijken en door gevechten aan te gaan in bewoonde gebieden. Oekraïense militairen hebben bases ingericht en wapensystemen neergezet, waarmee bijvoorbeeld vanuit scholen en ziekenhuizen op de vijand is gevuurd. Bij daaropvolgende Russische aanvallen op de bevolkte Oekraïense gebieden, zijn burgers gedood en wordt veel civiele infrastructuur vernietigd. Er is volgens Amnesty-chef Agnès Callamard sprake van ‘een patroon’ in de onderzochte regio’s Charkov, Donbas en Mikolajev.

Donderdag uitte president Volodimir Zelenski ook al felle kritiek op het rapport. ‘De verantwoordelijkheid wordt zo van de agressor naar het slachtoffer verschoven.’ Met het rapport ‘probeert de mensenrechtenorganisatie de Russische terreur goed te praten’, zei Zelenski.