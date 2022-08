Noord-Korea boos op Pelosi na bezoek aan gedemilitariseerde zone

Pelosi bezocht afgelopen week de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, nadat ze in Taiwan was geweest. Terwijl ze Seoul aandeed, bezocht ze ook de zone. Het was het eerste bezoek van een hooggeplaatste Amerikaanse politicus sinds voormalig president Donald Trump er in 2019 naartoe ging en daar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoette.

Voorafgaand aan het bezoek aan de DMZ had Pelosi haar Zuid-Koreaanse tegenhanger Kim Jin-pyo ontmoet en zich uitgesproken over de ‘ernstige situatie’ rond het Noord-Koreaanse kernprogramma. Kim en Pelosi riepen gezamenlijk op tot ‘een sterke en uitgebreide afschrikking tegen Noord-Korea’. Volgens Noord-Korea gooide Pelosi met haar uitspraken en het bezoek aan de zone ‘olie op het vuur’.

Pelosi haalde eerder in de week al de woede van de Chinezen op zich omdat ze Taiwan bezocht. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie en ziet het bezoek van Pelosi als provocatie. Sinds het bezoek heeft China grootschalige militaire oefeningen in de buurt van Taiwan gehouden, die naar verwachting ook nog dit weekend zullen doorgaan.