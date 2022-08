Na twee jaar weer Canal Parade in Amsterdam

Na twee jaar afwezigheid is Amsterdam zaterdagmiddag weer het toneel van de wereldberoemde Canal Parade, een bonte stoet van tachtig boten. Traditiegetrouw trekt de botenparade over de grachten honderdduizenden bezoekers.

Tijdens de 25e editie van de Canal Parade dragen de tachtig deelnemende boten ieder een boodschap uit geïnspireerd op het thema ‘My Gender, My Pride’. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

Er varen onder meer boten mee van lhbti-organisaties, gay-horeca en bedrijven die de strijd van de lhbti-gemeenschap ondersteunen. Ook de politie, de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam hebben een eigen boot.

De Prideweek begon een week geleden met de Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten van lhbti’ers wereldwijd. Deze zondag wordt de week afgesloten met een ‘closing party’ op de Dam.

De parade begint om 12.00 uur vanaf het Oosterdok. Via de Prinsengracht varen de boten naar het Westerdok, waar rond 18.00 uur de laatste boot aankomt. AVROTROS zendt de tocht live uit op NPO 1. Ook via AT5, Salto en OUTtv is de Canal Parade te volgen.