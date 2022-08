Tiental kalveren komt om door brand in schuur in Oldeberkoop

In het Friese Oldeberkoop zijn meerdere kalveren om het leven gekomen door een brand in een schuur van een boerderij. Een naastgelegen stal met daarin ruim honderd koeien bleef behouden, meldt de brandweer.

De brand brak vrijdagavond laat uit en was rond 00.30 uur zo goed als geblust. Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend. Een tiental kalveren kwam om het leven. Ook is een aantal door de hulpdiensten gered. Één kalf is vanwege zijn verwondingen door de dierenarts afgemaakt.

De koeien in de naastgelegen stal bleven ongedeerd en zijn inmiddels ook tot rust gekomen, aldus de brandweer.