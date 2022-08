Tien doden, onder wie drie kinderen, bij brand in Pennsylvania

Bij een woningbrand in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tien doden gevallen, onder wie drie kinderen. Eerder op de dag vrijdag dachten de autoriteiten nog dat er drie doden gevallen waren.

Het huis stond in het dorpje Nescopeck, in het oosten van de staat. Het is onbekend hoe de brand, waarbij het huis van twee verdiepingen volledig in vlammen opging, is ontstaan. Drie volwassenen hebben het brandende huis veilig weten te ontvluchten.

Volgens de lokale nieuwszender WNEP had een van de vrijwillige brandweerlieden die werd opgeroepen om de brand te bestrijden een familierelatie met alle slachtoffers. ‘Ik heb ze niet kunnen redden, dat weegt zwaar op me’, zei hij tegen de zender.