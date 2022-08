Derde dode door blikseminslag bij Witte Huis

Een derde persoon die donderdag zwaargewond raakte door een blikseminslag bij het Witte Huis is in een ziekenhuis overleden, meldt de Amerikaanse nieuwszender CBS. Een vierde persoon ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Onder de drie doden was een ouder echtpaar uit de staat Wisconsin. Ze vierden hun 56-jarige huwelijksjubileum in de Amerikaanse hoofdstad. De andere overleden persoon is een man van 29. Zijn identiteit wordt nog niet bekendgemaakt, omdat zijn nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht.

De vier slachtoffers werden donderdag rond 19.00 uur lokale tijd gevonden in het park Lafayette Square naast het Witte Huis, op enkele tientallen meters van het ​​standbeeld van de voormalige president Andrew Jackson. Dat de slachtoffers het in eerste instantie overleefden komt onder meer door de toegesnelde Amerikaanse geheime dienst, zei een brandweerwoordvoerder eerder. Hij raadt mensen af om tijdens een onweersbui beschutting te zoeken onder een boom. ‘Dat is juist een zeer gevaarlijke plek om te zijn.’

Er gold donderdagavond in Washington een waarschuwing vanwege zware onweersbuien. Een ooggetuige zei tegen de Amerikaanse krant dat de blikseminslag en daarop volgende klap ‘enorm’ waren. ‘Het hele gebied schudde, het was letterlijk alsof er een bom ontplofte, zo klonk het.’

Jaarlijks komen gemiddeld 23 mensen in de Verenigde Staten om het leven als gevolg van een blikseminslag.