In het Friese Oldeberkoop is vrijdagavond brand uitgebroken bij een boerderij. Zo’n honderd koeien zouden nog in een brandende koeienschuur zijn geweest. Met man en macht wordt geprobeerd de dieren er uit te halen, meldt een woordvoerder van de brandweer, die spreekt van een hele chaotische situatie.

De brandweer werkt aan het watertransport. Het water moet van verderop komen. Dat moet met dikke slangen gebeuren.