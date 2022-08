Portugal beleefde de warmste juli in bijna een eeuw

Portugal beleefde ‘de warmste juli in de afgelopen 92 jaar’, meldt het nationale meteorologische instituut (IPMA) van het Zuid-Europese land, dat die maand tevens met ‘uitzonderlijke droogte’ te maken had.

De gemiddelde maximale temperatuur in juli was volgens het IPMA 31,16 graden, de hoogst gemeten temperatuur was 47 graden. Dat maandrecord werd op 14 juli geregistreerd in het weerstation Pinhao, in het noorden van Portugal. Alleen al tussen 7 en 13 juli kwamen in het land zeker 238 mensen om als gevolg van de hitte.

Juli was ook een ongekend droge maand, met neerslag die ‘nauwelijks 22 procent van het gemiddelde’ was, aldus het IPMA. Eind juli was 55 procent van het Portugese grondgebied ‘ernstig droog’ en 45 procent ‘extreem droog’. Het maakte het land extra vatbaar voor bosbranden. Duizenden hectaren bos brandden af.