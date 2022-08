LTO-voorzitter is eind augustus bij tweede stikstofoverleg

LTO zal eind augustus aanwezig zijn bij een volgend overleg over de stikstofcrisis. Dat zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak vrijdagavond in Nieuwsuur.

Vrijdag sprak onder meer LTO in Utrecht met premier Rutte en andere kabinetsleden en met bemiddelaar Johan Remkes over het stikstofdossier. Volgens Van der Tak heeft Remkes gezegd dat er eind augustus een tweede gesprek komt. Ondanks felle reacties van andere boerenorganisaties op de uitkomst van het eerste overleg - zo dreigt Farmers Defence Force (FDF) met de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft - zit Van der Tak dan weer aan tafel. ‘Absoluut’, zei hij in Nieuwsuur. Hij voegde daaraan toe nog wel eerst te gaan praten met de achterban. ‘Maar in de kern van de zaak kiest LTO altijd voor een vorm van overleg en dan komen we verder.’

Van der Tak vindt dat de bal nu bij het kabinet ligt. Die moet volgens hem echt met betere voorstellen komen. ‘We wachten af waar het kabinet mee komt.’