Republikeinen houden hun nationale conventie in 2024 in Wisconsin

De Amerikaanse Republikeinse Partij houdt haar nationale conventie voor 2024 in Milwaukee, in Wisconsin, een staat die in 2020 nipt werd gewonnen door Democraat Joe Biden. Het Republikeinse Nationale Comité (RNC) heeft nog geen exacte datum vastgesteld voor de conventie, die naar verwachting in juli of augustus 2024 wordt gehouden.

De Republikeinse en Democratische partijen houden traditioneel enkele maanden voor de verkiezingen van november een grote conventie om hun presidentskandidaten officieel te benoemen. Doorgaans is de presidentskandidaat van een partij al bekend tegen de tijd dat de conventie plaatsvindt: het is de kandidaat die de voorverkiezingen (’primaries’) heeft gewonnen. Mocht dat niet het geval zijn, dan wijzen de partijvertegenwoordigers (’delegates’) op de conventie een kandidaat aan.

De laatste keer dat dit gebeurde was in 1968 op de Democratische conventie. De in de primaries aan kop gaande kandidaat Bobby Kennedy werd in juni 1968 vermoord, waarop de conventie Hubert Humphrey aanwees als presidentskandidaat. Hij verloor de algemene verkiezingen vervolgens van Richard Nixon.

De Democraten hebben nog geen locatie aangewezen voor hun conventie in 2024, maar hebben wel al de keuze beperkt tot Atlanta, Chicago, Houston of New York.