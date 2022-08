Gemengd slot op Wall Street na sterk banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag aan het slot van de handelsdag een wisselend beeld zien. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten is van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

Volgens het rapport kwamen er in juli 528.000 nieuwe banen bij in de grootste economie ter wereld. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht. Het werkloosheidspercentage in de VS ligt nu op 3,5 procent. Daarmee is de Amerikaanse werkloosheid weer even laag als in februari 2020, de laatste maand voordat de coronacrisis zich deed voelen in de VS.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 32.803,47 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4145,19 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 12.657,55 punten.

Tesla daalde 6,6 procent. De aandeelhouders van de fabrikant van elektrische auto’s hebben goedkeuring gegeven aan de voorgenomen splitsing van het aandeel. Daarnaast liet topman Elon Musk weten dit jaar mogelijk de komst van een nieuwe gigafabriek te kunnen aankondigen.

Warner Bros. Discovery kelderde 16,5 procent na een miljardenverlies in het tweede kwartaal. Het fusiebedrijf tussen de entertainmenttak van AT&T en mediabedrijf Discovery Networks wil ook zijn twee streamingdiensten HBO Max en Discovery+ volgend jaar gaan samenvoegen.

DoorDash zakte 1,3 procent, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. De maaltijdbezorger presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht. Ook taxidienst Lyft versloeg de marktverwachtingen en werd bijna 17 procent hoger gezet. Beyond Meat won 22 procent, ondanks zwakkere cijfers en vooruitzichten van de fabrikant van vleesvervangers.

De euro was 1,0179 dollar waard, tegen 1,0164 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 88,36 dollar. Brentolie werd juist 0,2 procent duurder op 94,34 dollar per vat.