VS bereiden nieuw wapenpakket Oekraïne van 1 miljard dollar voor

Het pakket wordt vermoedelijk maandag al aangekondigd en zou de totale militaire hulp van de VS aan Oekraïne op ongeveer 8,8 miljard dollar brengen, gerekend vanaf het begin van de Russische invasie op 24 februari.

President Joe Biden heeft het nieuwe wapenpakket volgens de regeringsfunctionarissen nog niet ondertekend. Zolang dat nog niet gebeurd is, kan de inhoud in theorie nog veranderen. Maar in zijn huidige vorm bevat het pakket onder meer munitie voor de raketsystemen Himars en NASAMS, wat staat voor National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, en vijftig gepantserde medische transportvoertuigen van het type M113.

Extra munitie

Maandag kondigde het Pentagon ook al extra munitie aan voor de Himars, ditmaal in een afzonderlijk pakket militaire hulp voor Oekraïne ter waarde van maximaal 550 miljoen dollar. Tot dusver hebben de Verenigde Staten 16 Himars naar Oekraïne gestuurd. Begin juli beloofde het land ook twee NASAMS-raketsystemen te sturen. De geavanceerde raketsystemen uit de VS zijn erg nauwkeurig en hebben een groter bereik dan andere artilleriesystemen. De Oekraïense regering beschouwt ze als noodzakelijk in de strijd tegen Rusland.

De Verenigde Staten stuurden eerder al tweehonderd medische M113-pantserwagens naar Oekraïne. Die voertuigen zijn uitgerust met medische apparatuur, waardoor ze eerste hulp kunnen verschaffen. En de pantserwagens kunnen ernstig gewonden relatief veilig naar Duitsland vervoeren voor verdere medische behandeling.