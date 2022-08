Werknemers grote Britse haven Felixstowe gaan ruim week staken

Personeel van Felixstowe, de belangrijkste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk, gaat later deze maand meer dan een week staken uit onvrede over het mislukken van loononderhandelingen. Volgens vakbond Unite zal de staking van bijna 2000 havenmedewerkers duren van 21 tot 29 augustus.

De haven van Felixstowe, ten noordoosten van Londen, is goed voor bijna de helft van de containers die worden afgehandeld in het Verenigd Koninkrijk. Onlangs werd al bekend dat het personeel had ingestemd met een staking nadat onderhandelingen over een loonsverhoging waren stukgelopen. De haven is in handen van het bedrijf Hutchison Ports. Er werd een loonsverhoging van 7 procent geboden, maar dat werd verworpen. De havenarbeiders willen meer loon om de hoge inflatie te compenseren.

Vakbond Unite zegt de haven met de staking volledig plat te zullen leggen, met ernstige verstoringen van logistiek en vervoer. Dat zal volgens de bond hard te voelen zijn in de toeleveringsketens in het Verenigd Koninkrijk. Felixstowe verwerkt jaarlijks ongeveer 2000 schepen en meer dan 4 miljoen containers.

Hutchison Ports zegt dat het de eerste staking in Felixstowe sinds 1989 zou zijn. Het bedrijf zal volgende week verder praten met de bonden en hoopt dan een oplossing te vinden om de actie te voorkomen.

Door de brexit moesten vorig jaar verschillende grote schepen uitwijken naar andere havens vanwege opstoppingen in Felixstowe. Door een chauffeurstekort konden containers niet verder naar het binnenland worden vervoerd. Ook was er geen ruimte om containers op te slaan in de haven.