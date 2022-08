Amsterdamse AEX-index sluit in het rood na sterk banencijfer VS

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met rode cijfers het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat veel sterker uitviel dan verwacht. Dankzij de sterke arbeidsmarkt kan de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, doorgaan met het agressief verhogen van de rente om zo de hoge inflatie aan te pakken.

De AEX eindigde 1,2 procent lager op 722,74 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 962,50 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent. De beurs in Londen hield de schade beperkt tot een min van 0,1 procent.

Speciaalchemieconcern DSM en chiptoeleverancier ASMI waren de grootste dalers in de hoofdindex op het Damrak met minnen van 4,7 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD en betalingsverwerker Adyen hadden het ook lastig met koersverliezen van 3,2 procent. Koploper in de AEX was verlichtingsbedrijf Signify met een plus van 2,3 procent, gevolgd door financieel concern ING dat er 1,6 procent aan beurswaarde bij kreeg.

In de MidKap ging biotechnoloog Galapagos aan kop met een winst van 3 procent, dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Kunstmestproducent OCI was ook in de bovenste regionen te vinden met een plus van 2,5 procent. Post- en pakketbezorger PostNL bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een verlies van 3 procent.

In Frankfurt dikte Deutsche Post DHL 4,6 procent aan. De Duitse pakketbezorger en logistiek dienstverlener profiteert flink van de grote vraag naar zijn diensten en de hoge vrachttarieven die het bedrijf momenteel kan rekenen. De grote Duitse verzekeraar Allianz opende eveneens de boeken over het afgelopen kwartaal en werd 1,6 procent lager gezet.

De Duitse auto- en defensietoeleverancier Rheinmetall ging bijna 12 procent onderuit in Frankfurt vanwege tegenvallende vooruitzichten voor de defensieactiviteiten. Het Britse reclamebureau WPP zakte bijna 9 procent in Londen na teleurstellende cijfers.

De euro was 1,0164 dollar waard, tegen 1,0212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent in prijs tot 90,06 dollar. Brentolie werd ook 1,7 procent duurder, op 95,71 dollar per vat.