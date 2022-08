Poetin prijst rol Turkije in deblokkeren graanexport

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan bedankt voor zijn bemiddeling bij het recent gesloten akkoord om de graanexport vanuit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee te hervatten. De export van landbouwproducten was maandenlang geblokkeerd na de Russische invasie van buurland Oekraïne.

Erdogan hielp volgens Poetin ook bij het vinden van een ‘pakketoplossing voor de ononderbroken levering van Russisch voedsel en kunstmest aan de wereldmarkten’. Tevens prees de Russische president Turkijes rol in het mogelijk maken van een stabiele doorvoerroute voor Russisch gas richting Europa en zei hij de economische samenwerking met Turkije te willen stimuleren. Poetin maakte zijn opmerkingen voorafgaand aan zijn ontmoeting met Erdogan vrijdag in de Russische badplaats Sotsji.

Turkije onderhoudt nauwe banden met zowel Oekraïne als Rusland, ondanks enkele belangrijke verschillen met Rusland over regionale kwesties. De twee landen steunen bijvoorbeeld tegengestelde partijen in Syrië.

Erdogan zei dat hij de geplande militaire inval van Turkije om een ​​Koerdische militie in Noord-Syrië aan te vallen met Poetin zou bespreken. Turkije bezet al stukken land langs de grens in Noord-Syrië en kondigde onlangs een nieuw offensief aan tegen de ‘terroristische’ dreiging van de Syrisch-Koerdische YPG-militie. Rusland en Iran, twee hoofdrolspelers in de Syrische burgeroorlog, hebben eerder Turkije afgeraden een dergelijke stap te zetten.