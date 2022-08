Gassen IJslandse vulkaan bedreigen dorp en mogelijk hoofdstad

Het dorp Vogar met zo’n duizend inwoners ligt ongeveer 5 kilometer ten noordoosten van Fagradalsfjall, de onbewoonde vallei waar de vulkaan zich bevindt. De gassen zouden zaterdag Reykjavik kunnen bereiken, dat op 40 kilometer van het getroffen gebied ligt.

De concentratie zwaveldioxide in de lucht kan oplopen tot 2600 microgram per kubieke meter, een niveau dat het milieuagentschap van IJsland als ongezond voor kwetsbare mensen beschouwt. De waarschuwing kwam nadat uit metingen was gebleken dat de activiteit bij de vulkanische spleet was gehalveerd. De gloeiende lava komt nog uit een strook van 160 meter. Eerder was dat 360 meter, maar uitbreiding wordt niet uitgesloten.

Bezoekers zijn in recordaantallen naar de plek van de uitbarsting gekomen om iets mee te krijgen van de lavastroom. Donderdag legden meer dan 4200 mensen de 14 kilometer af naar de locatie op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland. Woensdagavond liepen drie toeristen lichte verwondingen op.