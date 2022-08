Flink gedaalde olieprijs ook te zien bij prijzen aan pomp

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) ligt nu onder de 90 dollar. Dat is lager dan voor de Russische invasie van Oekraïne in februari. Op de oliemarkt is er vrees dat een recessie in de Verenigde Staten en Europa de vraag naar olie zal raken, wat druk zet op de prijzen. Eerder dit jaar stegen de olieprijzen juist nog heel hard vanwege de oorlog in Oekraïne, maar sinds medio juni is een daling te zien.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,240 euro. Dat was donderdag nog 2,252 euro. In juni tikte de adviesprijs voor benzine nog een recordniveau van 2,504 euro aan. De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt nu 2,110 euro. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.