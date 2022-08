Noorwegen overweegt export van stroom te beperken

Noorwegen overweegt de uitvoer van elektriciteit te beperken. Door de lagere gastoevoer uit Rusland is er internationaal momenteel veel vraag naar stroom van de Noorse waterkrachtcentrales, maar in Noorwegen zelf lopen de energieprijzen ook steeds meer op en wordt eveneens gevreesd voor tekorten.

Het Scandinavische land is een van de grootste stroomexporteurs van Europa. Door de vele waterkrachtcentrales in het land wekken de Noren normaal veel meer stroom op dan ze kunnen verbruiken. Maar door de oplopende prijzen en lage waterstanden in de waterreservoirs gaan er al maanden stemmen op om de stroomuitvoer via onderzeese kabels aan banden te leggen.

De regering zou daarom kunnen voorstellen om de export te beperken als het water in de Noorse waterreservoirs tot ‘zeer lage’ niveaus daalt, heeft minister van Energie Terje Aasland gezegd tegen het lokale medium NTB Newswire. Bij het stellen van een limiet zou dan rekening gehouden worden met seizoensinvloeden en andere factoren.

Door de flink opgelopen stroom- en gasprijzen staat de Europese solidariteit als het gaat om de energievoorziening onder druk. Hongarije, dat op het gebied van energie de noodtoestand heeft uitgeroepen, probeert de export van energie al te verbieden.