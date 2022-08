Verkoop van houtkachels stijgt, haardhout niet aan te slepen

De stijgende vraag heeft volgens Rein Gelten, directeur van de stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche NHK, alles te maken met de oplopende gasprijzen. De markt voor haarden en kachels zakte volgens hem tot 2020 elk jaar verder in, maar na de zomervakantie van 2021 veranderde dat snel. ‘Vrijwel gelijk met het begin van de stijging van de aardgasprijzen’, aldus Gelten. Consumenten willen op gas besparen door met name de woonkamer te verwarmen met een kachel.

‘We zijn daar ongerust over’, aldus Gelten. ‘Want de productiecapaciteit bij fabrikanten is beperkt, net als het aantal goed opgeleide installateurs. De klant zoekt zijn heil op websites met tweedehands apparaten en plaatst de kachel zelf. Dat levert levensgevaarlijke situaties op en risico op branden. Wij willen dat de overheid installatie door een erkende vakman verplicht gaat stellen, maar dat gebeurt steeds niet.’

Voorraad

Houthandelaren zoals De Steeg in Duiven en Haardhout in Bunnik raken snel door hun voorraad heen. Gewoonlijk beginnen de bestellingen voor haardhout pas in oktober te lopen, maar nu stromen de orders al binnen. ‘Mensen horen aldoor maar over de stijgende gasprijs en worden zenuwachtig. Ze bestellen ook extra veel hout voor alle zekerheid’, aldus De Steeg. Bij de Haardhout-fabriek in Groesbeek is bijna alle haardhout uitverkocht, meldt de website.

De houtverkoop bij particuliere bedrijven neemt ook toe doordat grote houtleveranciers als Natuurmonumenten zijn gestopt met de verkoop. Ook Staatsbosbeheer gaat dat binnenkort uit milieuoverwegingen doen. Hout stoken zorgt namelijk voor de uitstoot van CO2 en dat is niet goed voor het klimaat. Het CO2 zit opgeslagen in de boomstammen. Als er planken of meubels van worden gemaakt blijft het CO2 opgesloten zitten, maar bij verbranding komt het vrij.