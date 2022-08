Snickers-maker biedt excuses aan voor ‘erkennen’ Taiwan

Op Chinese sociale media gingen vrijdag beelden viraal van een promotie-evenement waarin een speciale Snickers-variant wordt aangeprezen. Bij de reclame daarvoor wordt gezegd dat de reep alleen in de ‘landen’ Zuid-Korea, Maleisië en Taiwan beschikbaar is.

Mars Wrigley plaatste later een excuusbericht via het account van Snickers op Weibo, de Chinese variant van Twitter. De reclameboodschap in kwestie is volgens het bedrijf inmiddels aangepast.

Het erkennen van Taiwan als land ligt uiterst gevoelig in China, dat het eiland als afvallige provincie beschouwt. De afgelopen dagen zijn de spanningen rond Taiwan opgelopen door een bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi. China houdt als tegenreactie grote militaire oefeningen rond het eiland.