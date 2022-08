Leiders Servië en Kosovo naar Brussel voor hervatting dialoog

De leiders van Servië en Kosovo komen op 18 augustus naar Brussel om met elkaar in gesprek te gaan over hun slepende conflict. Zowel de president van Servië Aleksandar Vučić als de Kosovaarse premier Albin Kurti heeft de uitnodiging van EU-buitenlandchef Josep Borrell aanvaard, zegt Borrells woordvoerder. ‘Dit is een belangrijke stap en geeft ons de kans om de dialoog vooruit te helpen.’

Sinds 2011 faciliteert de EU een vaak onderbroken ‘open dialoog over alle openliggende kwesties’. Die moet leiden tot een juridisch bindende overeenkomst over de normalisering van de betrekkingen tussen Servië en Kosovo. De twee leiders willen echter al meer dan een jaar niet meer met elkaar spreken in Brussel. Maandag nodigde Borrell ze opnieuw uit, voor een ‘kalmerend gesprek om escalatie te voorkomen’ en om een nieuwe verzoeningspoging te wagen.

De afgelopen weken liepen de spanningen in de grensregio op nadat Kosovo de Serviërs die in het noorden van het land wonen wilde verplichten om Kosovaarse kentekenplaten aan te vragen. Lokale Servische bewoners blokkeerden daarop een aantal grensovergangen. Servische soldaten haalden de wegblokkades weg nadat Kosovo aankondigde de maatregel uit te stellen tot 1 september.

Kosovo, dat in 2008 onafhankelijk werd na eind jaren 90 een oorlog met Servië te hebben uitgevochten, wil EU-lid worden. Servië is daar als kandidaat-lidstaat sinds januari 2014 al met Brussel over in onderhandeling. Voor Kosovo kan het nog jaren duren voor het zo ver is. Het land wordt door een groot aantal landen inclusief Nederland erkend, maar door een aantal EU-landen, en ook niet-EU-landen, niet.