Rijkswaterstaat: weinig water in de Maas, maar nog voldoende

De waterstand in de Maas daalt op dit moment langzaam en de daling zet door, maar er is in de Maas nog geen sprake van een dreigend watertekort. De aanvoer van water in de rivier is nog voldoende om aan de watervraag te voldoen, aldus Rijkswaterstaat. Waterschap Aa en Maas denkt dat de rivier de hele komende week nog voldoende water zal behouden.

De situatie van de Maas is anders dan die van de grote rivieren Rijn en Waal, omdat de Maas een regenrivier is die gevuld wordt met water vanuit Frankrijk en België. De Maas voert bij St. Pieter nu tussen de 40 en 50 kubieke meter water per seconde af. Dat is veel minder dan gewoonlijk in de zomermaanden, maar een dreigend watertekort ontstaat pas als de rivier minder dan 25 kuub per seconde afvoert. Dat zou half augustus het geval kunnen zijn, voorzien de waterbeheerders.

De binnenvaart heeft toch veel hinder van de lage waterstand in de Maas, omdat overal zuinig geschut wordt. De waterstand in de Maas wordt geregeld met stuwen en sluizen. Omdat het veel water kost om schepen door sluizen te laten varen, gebeurt dat nog maar een paar keer per dag. De grote sluis tussen Maas en Waal in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen is dicht vanwege de lage waterstand, zodat de binnenvaart vanaf de sluizen bij Grave tientallen kilometers moet omvaren. De wachttijd bij Grave loopt op tot meer dan 8 uur.

De Maas vloeit op een aantal plaatsen ook ver uit naast de vaargeul. Op die plaatsen, zoals in de Maasvallei bij Grevenbricht, staat nauwelijks meer water.