NVWA gaat gebruik van ozon bij bloembollenproductie aanpakken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van oktober het verbod op ozon bij de teelt en de opslag van bloembollen handhaven. In Nederland zijn gewasbeschermingsmiddelen met ozon nooit tot de markt toegelaten, maar toch gebruiken bloembollenbedrijven ze veelvuldig, met name bij de bewaring van de bollen, om ziekten en plagen tegen te gaan.

De stof is echter irriterend voor de ogen en de luchtwegen en inademing van hoge concentraties ozon is zelfs schadelijk voor de gezondheid. ‘Het toepassen van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en het niet-naleven van de gebruiksvoorschriften leidt tot onaanvaardbare risico’s voor mens, dier en milieu’, aldus de NVWA vrijdag.

Er is over de kwestie gesproken met brancheorganisaties Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Anthos, de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten, zegt de NVWA. Telers en en handelaren zijn dus tijdig geïnformeerd over de komende maatregelen, stelt de autoriteit.