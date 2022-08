Productie Duitse industrie blijft ver onder pre-coronaniveau

De Duitse industriële productie is in juni onverwacht iets gestegen. Maar daarmee is de terugloop in de productie van eerder dit jaar niet goedgemaakt. De cijfers blijven ver onder het niveau van voor de coronapandemie.

Dat het al maanden wat minder gaat bij de fabrieken van onze oosterburen heeft te maken met het grote tekort aan onderdelen waarmee veel bedrijven kampen. Dit is weer een gevolg van de verstoringen van toeleveringsketens door bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns in China.

In juni ging de productie evenwel 0,4 procent vooruit ten opzichte van een maand eerder, terwijl economen in doorsnee op een verdere daling hadden gerekend. Maar afgezet tegen het niveau van een jaar geleden lag de productie wel 0,5 procent lager. Verder werd er 5,8 procent minder geproduceerd dan voor de pandemie, stelt econoom Andrew Kenningham van de firma Capital Economics. En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven, vreest hij.

Kenningham voorziet dat de industrie van Nederlands belangrijkste handelspartner het in de tweede helft van het jaar nog moeilijker gaat krijgen. Dat komt omdat de energieprijzen de laatste tijd blijven stijgen en de droge zomer belangrijke Duitse waterwegen moeilijk bevaarbaar maakt. Dat zou een hernieuwde krimp van de productie waarschijnlijk maken.