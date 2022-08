Ultimatum van spoorvakbonden: NS krijgt week tijd, anders acties

De vakbonden onderhandelen al enige tijd met de NS, maar de partijen komen er na vijf onderhandelingsrondes nog niet uit. Het laatste bod van de NS werd door een ruime meerderheid van de FNV-leden van tafel geveegd. Zij gaven daarbij al aan bereid te zijn om tot actie over te gaan. Ook de leden van vakbond VVMC stemden tegen het laatste cao-voorstel.

‘Onze leden beseffen heel goed dat ze gedurende de acties de reizigers zullen raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers’, stelt Janssen.

Fatsoenlijke cao

De FNV ziet namelijk dat de NS de vacatures niet ingevuld krijgt waardoor bijvoorbeeld treinen uitvallen. Er is volgens Janssen daarom een fatsoenlijke cao nodig om het tij te keren. Alleen dan kan NS meer mensen aannemen en de leegloop verder tegenhouden. ‘Daarmee wordt de dienstregeling voor de reizigers weer betrouwbaar en komt de service en sociale veiligheid van medewerkers weer op het eerdere hoge niveau.’

Onder de belangrijkste eisen van de vakbonden valt de invoering van de Automatische Prijs Compensatie (APC) voor alle salarissen. Die moeten de stijgende kosten van levensonderhoud compenseren. Ook vragen de bonden om een eenmalige uitkering van 600 euro op basis van een voltijdsbaan. De lonen en salarisschalen moeten daarnaast omhoog met 100 euro bruto en het uurloon moet minimaal 14 euro per uur bedragen.