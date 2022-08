Rusland bereid met VS te praten over mogelijke gevangenenruil

Rusland is bereid te praten met de Verenigde Staten over een gevangenenruil. Dat heeft de Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) vrijdag gezegd, een dag nadat de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner in Rusland een celstraf van negen jaar opgelegd had gekregen voor drugssmokkel en -bezit.

Mogelijk wordt Griner samen met de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan, die in Rusland is veroordeeld voor spionage, geruild voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Die zit vast in de VS. ‘Wij zijn klaar om dit onderwerp te bespreken’, zei Lavrov over een mogelijke uitruil.

Griner werd in februari opgepakt op het vliegveld van Moskou, omdat ze cannabisolie had in vullingen voor een e-sigaret. De basketbalster zei donderdag zelf dat ze fout zat, maar zei er ook nadrukkelijk bij dat ze haar fout niet opzettelijk had gemaakt. De Amerikaanse was naar Moskou gevlogen omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg.

De Amerikaanse president Biden noemde de celstraf voor Griner in een verklaring ‘onaanvaardbaar’ en riep Rusland op haar onmiddellijk vrij te laten. Ook gaf Biden aan alles in het werk te stellen om zowel Griner als Whelan ‘zo snel mogelijk veilig thuis te brengen.’